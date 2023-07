Extreme Hitze auch in Barcelona. An öffentlichen Brunnen herrscht Hochbetrieb. Foto: imago / abacapress up-down up-down Umfrage des Tages Extreme Hitze im Süden: Planen Sie Ihren Urlaub jetzt um? Von shz.de | 20.07.2023, 06:34 Uhr

Über 41 Grad in Rom, 43 Grad auf Mallorca, 45 Grad in Katalonien – die extreme Hitze in Südeuropa trübt auch bei vielen Touristen aktuell die Urlaubsstimmung. Werfen Sie Ihre Reisepläne deshalb sogar noch mal um?