Burger King, McDonald´s oder Kentucky Fried Chicken haben auch an zahlreichen Standorten in Schleswig-Holstein Restaurants. Doch gerade der US-Fast-Food-Konzern Burger King gerät immer mehr in die Kritik.

Abgelaufene Lebensmittel und Mäusekot in der Küche: Ein mutmaßlicher Hygieneskandal erschüttert Burger King. Das Team um Investigativ-Journalist Günter Wallraff veröffentlichte Ende September belastendes Material aus einer Undercover-Recherche in fünf Filialen der Franchise-Kette.

Die Negativ-Schlagzeilen könnten einige Fast-Food-Liebhaber vor weiteren Besuchen der Restaurants abschrecken. Die großen Ketten werben zwar mit Nachhaltigkeits-Botschaften, aber die Realität sieht wohl anders aus, wie die jüngsten Recherchen ergaben.

Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, wie Sie zu Fast-Food-Ketten stehen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.