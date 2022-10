Auch die Gastronomen in Schleswig-Holstein leiden immer stärker unter den Folgen von Inflation und Energiekrise. Wie shz.de erst vor wenigen Tagen herausfand, wissen Restaurantbetreiber mancherorts noch nicht einmal, ob sie im Dezember überhaupt ein Weihnachtsmenü anbieten können.

„Die Preise sind aktuell so unbeständig, ich weiß nicht ob die am 20. Dezember auch noch so sind – und ob die Ware überhaupt zu bekommen ist“, erklärte Orlando Rizzuti, Betriebsleiter der Restaurants „Markt 17“ und „Stumpfes Eck“ in Eutin auf Nachfrage.

Dass Gastromomen in diesen schwierigen Zeiten nach neuen Wegen suchen, um ihr Geschäft am Leben zu halten, ist nachvollziehbar. Doch als eine Gaststätte in Norddeutschland vor rund zwei Wochen ankündigte, Gäste ab dem 1. Oktober nur noch nach Entrichten einer „Energiepauschale“ in Höhe von 1,50 Euro pro Person in den Schankraum zu lassen, sorgte das bei der Dehoga für Verwunderung.

„Grundsätzlich halte ich von Eintritt in Gaststätten nichts“, betonte Dieter M. F. Westerkamp, Geschäftsführer des Osnabrücker Bezirksverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands.

