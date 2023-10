Es war einmal ein leuchtendes Paar Kinderaugen. Bereits auf der Rückbank des Autos, in dem man gemeinsam mit den Eltern zum Kino fuhr, war die Vorfreude riesig. Spätestens sobald das unverwechselbare Disney-Schloss auf der Leinwand erschien, stand fest: Dieser Nachmittag oder Abend wird unvergesslich.

Mehrere Generationen von Schleswig-Holsteinern haben Schneewittchen beim Einzug in ihre WG der besonderen Art begleitet, sind mit Tarzan auf Entdeckungstour gegangen, oder haben mit Eiskönigin Elsa bei „Let it go“ den grauen Alltag losgelassen. Am Montag hat die Walt Disney Company ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Die Liste der Filme ist inzwischen lang, für fast jeden Geschmack ist die passende Geschichte dabei. Wir wollen heute von Ihnen wissen, welche Werke Sie besonders verzaubern konnten. Sind Sie ein Fan der klassischen Zeichentrick-Filme oder schauen Sie sich lieber die Animationsfilme an? Vielleicht kann Disney Sie auch mit den zuletzt umstrittenen Realverfilmungen wie „Arielle“ begeistern – verraten Sie es uns in unserer Umfrage des Tages.

Das Ergebnis der Umfrage ist nicht repräsentativ.