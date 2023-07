Bei ihrer Einführung in den 1960ern in Deutschland einst als Sinnbild der „sexuellen Revolution“ gefeiert, hat die Antibabypille bei Frauen in der näheren Vergangenheit deutlich an Beliebtheit verloren. Das zeigen aktuelle Zahlen der AOK.

Demnach wird die Pille von immer weniger Mädchen und jungen Frauen zur Verhütung eingenommen. Während der Verordnungsanteil im Jahr 2010 noch auf einem 20-Jahres-Höchststand von 46 Prozent lag, wurden im Jahr 2021 nur noch 32 Prozent verzeichnet.

Besonders auf Instagram und Co. steht das einst so beliebte Verhütungsmittel in der Kritik. Dort berichten unter #pilleabsetzen zahlreiche Nutzerinnen von ihren persönlichen – und oftmals erschreckenden – Erfahrungen bei und nach der Einnahme. Besonderes Misstrauen gilt den Hormonen, die durch das Arzneimittel in den weiblichen Körper gelangen und die von den Frauen unter anderem für Depressionen und Störungen der Schilddrüse verantwortlich gemacht werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Immer mehr Frauen entschließen sich deshalb dazu, die Pille abzusetzen. Doch was sind die Alternativen? Wäre es über sechzig Jahre nach der Einführung in Deutschland nicht vielleicht auch an der Zeit für eine Pille für den Mann? Verraten Sie uns Ihre Meinung zu dem Thema.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.