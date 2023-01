Die Energiekosten sind rasant angestiegen und so manche Gasrechnung hat sich mittlerweile sogar verdoppelt. Kein Wunder also, dass sich das auch bei den Lebensmitteln bemerkbar macht: Alles wird teurer.

Gerade die Bäcker haben aktuell schwer zu kämpfen. Viele haben wegen den hohen Rohstoff-Preisen und Energiekosten auch schon eine Preissteigerung an ihre Kunden weitergegeben. Doch reicht das, um zu überleben?

Kleine Betriebe sind besonders betroffen. Während die Bäckerei in Damendorf in den Hüttener Bergen zum 1. November die Brötchenpreise um 5 Cent erhöht hat, musste Petra Maas ihre Bäckerei in Fockbeck wegen der hohen Energiekosten bereits vorübergehend schließen.

„Wir können unsere Kostensteigerungen nicht mehr auf die Waren aufschlagen, sonst kauft keiner mehr bei uns und kauft nur noch im Discounter.“ Carsten Mordhorst Bäckerei Mordhorst in Loose

Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie viel wären Sie bereit, für ein Brötchen vom Bäcker zu zahlen, wenn Sie damit die lokalen Bäckereien retten könnten? Stimmen Sie hier auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.