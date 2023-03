Der meteorologische Frühlingsanfang liegt fast zwei Wochen zurück, und dennoch ist von Frühling in Schleswig-Holstein abgesehen von blühenden Krokussen und Schneeglöckchen noch wenig zu spüren.

Das Wetter war in den vergangenen Tagen unbeständig und hielt manche winterliche Überraschung bereit. Und das wird sich auch in der kommenden Woche voraussichtlich nicht ändern. Zwar wird es zum Wochenanfang milder, aber das Wetter noch lange nicht frühlingshaft: Am Montagmorgen sollen die Temperaturen bei sechs Grad liegen und im Tagesverlauf die Zehn-Grad-Marke knacken. Doch bereits am Nachmittag frischt der Wind merklich auf und wird Böen von 70 bis 80 Stundenkilometern (Windstärke 8 bis 9) erreichen.

Ab Dienstag wird es schon wieder kalt

Dienstag kommt dann eine neue Kaltfront mit einem Sturmtief herein, das über Dänemark liegt. Dabei steht dann eine Sturmlage mit Böen bis zu 90 Stundenkilometern ins Haus, die nach Ansicht von Meteorologen einen „richtigen Wetterwechsel“ einläutet. Denn hinter dem Sturmtief fließt Kaltluft vom Nordpolarmeer in Richtung Deutschland. Damit sind die milden Temperaturen auch schon wieder Geschichte.

Schneeschauer bis in tiefe Lagen und auch Wintergewitter mit dicken Flocken und starken Schneefällen sind möglich, die auch vorübergehend für schneebedeckte und rutschige Straßen sorgen können, da mit Durchzug starker Schneeschauer die Temperatur bis an den Gefrierpunkt fallen können. Beim Wetterdienst „Kachelmannwetter“ sprechen die Meteorologen von „turbulentem Wetter“.

