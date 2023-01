Morgen ist schon Februar – und das bedeutet, dass für die Schleswig-Holsteiner, die sich daran beteiligt haben, der „Dry January“ endet. Für alle, die davon noch nichts gehört haben: Dabei handelt es sich um eine Gesundheitskampagne, die dazu aufruft, ab Neujahr für den ganzen Monat Januar auf Alkohol zu verzichten.

Und nicht nur Menschen in Deutschland beteiligen sich an dieser Aktion – auch in Großbritannien, Frankreich und der Schweiz wird der „Dry January“ immer beliebter.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen, ob Sie diesen Monat auf Alkohol verzichtet haben – oder eben nicht. Stimmen Sie anonym und ohne Abo ab.

Zwischenstand am Dienstag, 31. Januar, um 17.48 Uhr: Bisher haben 421 Menschen an unserer Umfrage des Tages teilgenommen. Das vorläufige Ergebnis fällt alles andere als eindeutig aus. 28 Prozent der Befragten gaben an, überhaupt keine alkoholhaltigen Getränke zu konsumieren. 27 Prozent hingegen nahmen nach eigener Aussage am „Dry January“ teil und finden die Kampagne super. 26 Prozent hingegen wohl weniger. Sie gaben an, grundsätzlich nicht auf Alkohol verzichten zu wollen. 13 Prozent haben 2023 nicht mitgemacht – schließen eine Teilnahme im kommenden Jahr aber nicht aus. Sechs Prozent gaben an, im Januar anfangs abstinent gewesen zu sein. Doch dann habe das mit dem Verzicht irgendwie nicht mehr geklappt.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.