Es ist eine kleine Revolution, die Bundesjustizminister Marco Buschmann in Deutschland plant: Erwachsene Menschen dürfen in ihrem Leben künftig einmal ohne besonderen Grund ihren Nachnamen ändern. Eltern können einem neugeborenen Kind künftig einen Doppelnamen geben, der sich aus ihren beiden Nachnamen zusammensetzt. Und auch Eheleute sollen bald einen gemeinsamen Doppelnamen annehmen können.

So will es der neue Gesetzentwurf zur Reform des Namensrechts, den das Kabinett in dieser Woche beschlossen hat.

Minderheiten in SH dürfen Traditionen pflegen

Noch weiter reichende Änderungsmöglichkeiten sollen übrigens Angehörige der sprachlichen Minderheiten in Deutschland bekommen. Dafür hat sich allen voran der Flensburger SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler bei Buschmann eingesetzt. So dürfen in Schleswig-Holstein künftig die friesische und die dänische Volksgruppe ihren Traditionen bei der Namensgebung folgen.

Der SSW-Abgeordnete begrüßt die Reform der Bundesregierung daher ausdrücklich:

„Das ist ein großer Erfolg für uns, der zeigt, wie wichtig es ist, dass politische Vertreter auf Bundesebene die Anliegen und Bedürfnisse der Minderheitengemeinschaften ernst nehmen.“ Stefan Seidler SSW-Bundestagsabgeordneter aus Flensburg

Doch was halten Sie von der weitreichenden Reform? Das möchten wir heute in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen. Stimmen Sie mit ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.