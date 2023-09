Der Urlaub ist bezahlt, das Hotelzimmer wartet und vor der Sicherheitskontrolle muss jetzt eigentlich nur noch das Gepäck gewogen werden. Nicht so, wenn Sie mit einem Flieger von Bangkok Airways reisen.

Die Fluggesellschaft wiegt jetzt – wie übrigens auch bereits Air New Zealand – auch die Passagiere, die mit ihr reisen wollen. Damit soll die Gesamtlast des Flugzeuges besser berechnet werden, um den Flugbetrieb zuverlässiger zu machen. Die dabei erhobenen Daten zum Körpergewicht sollen „streng vertraulich“ behandelt werden.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, was Sie von diesem Vorstoß halten. Finden Sie es in Ordnung, vor dem Abflug gewogen zu werden oder fühlen Sie sich davon eventuell sogar diskriminiert? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.