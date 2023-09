Umfrage des Tages Nach wechselhaftem Sommer in SH: Vertrauen Sie noch auf Wetter-Apps? Von shz.de | 01.09.2023, 06:27 Uhr Konnte man im Sommer 2023 in Schleswig-Holstein oft bewundern: Einen Regenbogen nach einem Gewitter oder Starkregen. Archivfoto: Patrick Pleul up-down up-down

In Schleswig-Holstein brauchte man in den letzten Wochen starke Nerven und eine große Tasche, in die Sonnencreme, eine Regenjacke und bestenfalls noch Wechselklamotten passten. Denn das Wetter wechselte oft mehrmals am Tag. Haben Sie bei der Ausflugs-Planung auf Wetter-Apps vertraut?