Das überarbeitete Infektionsschutzgesetz lässt Schleswig-Holstein einiges an Freiraum. Ministerpräsident Daniel Günther stellte die Pläne für Schleswig-Holstein am Montag nun vor. „Die Regeln bleiben in Schleswig-Holstein, wie sie im Moment sind. Die Lage ist so, dass wir derzeit keinerlei Verschärfung vorsehen”, verkündete er in Kiel.

Die Lage sei im Moment absolut beherrscht und es könne mehr Eigenverantwortung geben, so der Ministerpräsident. Keine Lockerung, keine Verschärfung: Alles bleibt also wie gehabt. Verschärfungen von Maßnahmen seien überdies fachlich nicht zu begründen.

Auf dieser Grafik sehen Sie die weiterlaufenden Beschlüsse kompakt.

Corona-Regeln: 1. Oktober 2022 - 7. April 2023

