In Schleswig-Holstein besteht seit dem 1. Januar keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr. Die Landesregierung um Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich nach einer erneuten Experten-Anhörung dazu entschieden, jene Regelungen zum Ende des abgelaufenen Jahres auslaufen zu lassen. „Die Experten haben uns sehr deutlich gezeigt, dass es wegen Corona keinen Grund mehr gibt“, hatte Ministerpräsident Daniel Günther im vergangenen Monat mitgeteilt.

In Nordfriesland nutzten jetzt viele die Gelegenheit, im Bus „oben ohne“ zu fahren. In Zügen bot sich dem Reporter Hagen Wohlfahrt dagegen ein anderes Bild. Diverse Fahrgäste hatten ihre FFP2-Maske mit dabei.

Während in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht in Bussen und Regionalzügen aufgehoben wurde, müssen Fahrgäste in Hamburg dagegen weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kurios: Der Hamburger Verkehrsverbund bietet auch Reisemöglichkeiten in Schleswig-Holstein führen. Führt das zu einem Wirrwarr? Der HVV fürchtet deshalb zumindest ein Akzeptanzproblem.

In unserer heutigen Umfrage wollen wir daher von ihnen wissen, ob sie trotz der entfallenen Regeln in Schleswig-Holstein weiterhin eine Maske im ÖPNV tragen.

Das Ergebnise der Umfrage ist nicht repräsentativ.