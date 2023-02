Lieber Leser, was hältst du davon, dass ich dich ab sofort duze? Ist das für dich okay, obwohl wir uns nicht persönlich kennen? Oder empfindest du das als befremdlich, oder sogar übergriffig? Der Frage um das Duzen oder Siezen ist unsere Videoredaktion in der Flensburger Innenstadt nachgegangen.

Die Umfrageteilnehmer äußerten beispielsweise, dass es für sie komisch wäre, wenn sie in Geschäften oder Restaurants geduzt werden würden. Ein „Sie“ wäre dort angebrachter, ebenso bei Bankmitarbeitern.

Außerdem wurde angemerkt, dass in einigen Berufen eine „gewisse“ Distanz gewahrt werden solle, etwa bei Therapeuten. Wirft man einen Blick zu unserem Nachbarn Dänemark, oder auch nach Norwegen, zeigt sich ein ganz anderes Bild. In Dänemark wurde das Siezen im Laufe der 1970er-Jahre und 1980er-Jahre abgeschafft, den meisten Dänen ist Siezen daher heutzutage völlig fremd.

Und in Norwegen gibt es im Sprachgebrauch kein „Sie“. Alle Menschen – vom Premierminister bis zum Straßenfeger – duzen sich und sprechen sich mit dem Vornamen an. Das bedeutet auch: In beiden Ländern wird sich in Geschäften und Restaurants geduzt.

In unserer heutigen Umfrage des Tages wollen wir daher wissen, ob Restaurantgäste oder Geschäftskunden in Deutschland künftig geduzt werden sollen.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.