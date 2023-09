Hubert Aiwanger darf trotz der Flugblatt-Affäre stellvertretender Ministerpräsident von Bayern bleiben. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag auf einer Pressekonferenz.

Söder merkte zwar an, dass Aiwanger Fehler begangen habe, jedoch habe sich der Politiker entschuldigt und Reue gezeigt. Weiter gebe es bis heute keine Beweise dafür, dass Hubert Aiwanger das antisemitische Flugblatt verfasst habe. Zudem betonte Söder, dass der Vorfall 35 Jahre her sei. Eine Entlassung aus seinem Amt als Vize-Ministerpräsident von Bayern sei deshalb „nicht verhältnismäßig“, so CSU-Chef Söder. Auch an der Koalition mit den Freien Wählern will er weiterhin festhalten.

Söder behält Aiwanger im Amt: Ist die Entscheidung Ihrer Meinung nach richtig?

In unserer heutigen Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie zu Söders Entscheidung stehen. Hat Bayerns Ministerpräsident richtig gehandelt oder hätte er Aiwanger seines Amtes entheben sollen? Oder denken Sie, dass die Bevölkerung darüber hätte abstimmen sollen? Vielleicht verfolgen Sie die Debatte auch gar nicht – stimmen Sie ab in unserer Umfrage.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.