Umfrage des Tages Nach verregnetem Juli: Gehen Sie in den Wäldern von SH auf Pilzsuche? Von shz.de | 10.08.2023, 06:00 Uhr Für viele Schleswig-Holsteiner geht es im Herbst auf Pilzsuche. In diesem Jahr können sie bereits Anfang August fündig werden. Symbolfoto: Westend61/imago-images up-down up-down

Wer in Schleswig-Holstein Pilze sammeln möchte, wird in diesem Jahr besonders früh fündig. Wir wollen in unserer Umfrage des Tages wissen, ob auch Sie mit Körbchen in den Wäldern unterwegs sind.