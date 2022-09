Auch die Apfelbauern in Schleswig-Holstein haben ein Problem – und das trotz guter Ernte in diesem Jahr: Der Krieg in der Ukraine hat den Apfel-Export des Hauptproduzenten Polen nach Russland zum Erliegen gebracht und sorgt dafür, dass die Früchte noch stärker auf den deutschen Markt kommen. Von den rund elf Millionen Tonnen in der EU produzierten Äpfeln pro Jahr stammten derzeit etwa fünf bis sechs Millionen Tonnen aus Polen.

Diese drängen nun in deutsche Supermärkte. Obstbauern gehen davon aus, dass sie Teile der Ernte an den Bäumen lassen werden.

In unserer Umfrage wollen wir deshalb von Ihnen wissen, wie Sie solche Entwicklungen bewerten. Ist Ihnen regionales Einkaufen wichtig? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.