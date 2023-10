Das Auto springt nicht an, auf dem Fahrrad bricht ein unerwarteter Regenschauer über Sie herein oder Sie verlieren Ihr Handy beim Einkaufen. Alles sehr unglücklich, aber hat das mit dem heutigen Freitag, den 13. zu tun?

Bei abergläubigen Menschen gilt Freitag, der 13. als Unglückstag. Sie rechnen mit Pech wie Unfällen, Diebstählen oder harmlosen, aber ärgerlichen Missgeschicken. Doch woher kommt dieser Aberglaube? Die Zahl 13 gilt schon lange als Unglückszahl – vermutlich, weil sie die erste Zahl nach der 12 ist, die in einigen Kulturen als heilig gilt. So gibt es beispielsweise 12 Apostel, 12 Tierkreiszeichen und 12 Monate.

Auch der Freitag hat eine negative Bedeutung im Christentum. So wurde Jesus an einem Freitag gekreuzigt und Eva und Adam sollen an einem Freitag von der verbotenen Frucht gegessen haben. So soll über die Jahrhunderte die negative Theorie vom Freitag, den 13. als Unglückstag entstanden sein. Eine genaue Entstehungsgeschichte gibt es jedoch nicht.

Studien beweisen: Freitag, der 13. ist kein Unglückstag – alles reiner Aberglaube?

Übrigens wurde in Studien nachgewiesen, dass an Freitagen, die auf den 13. Tag eines Monats fallen, nicht mehr Unglücke als sonst passieren. Aberglaube hin oder her. In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie am Freitag, den 13. ein Unglück erwarten oder ob es ein Tag wie jeder andere für Sie ist. Vielleicht glauben Sie auch nicht wirklich an den Aberglauben, aber sind trotzdem etwas vorsichtiger? Stimmen Sie mit ab!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.