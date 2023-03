Die Mädchengewalt von Heide in Dithmarschen beschäftigt die Menschen in Schleswig-Holstein auch am Donnerstag. Eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 Jahren hatte ihr 13-jähriges Opfer gequält, gedemütigt, geschlagen – und das ganze Martyrium gefilmt. Lange, grausame Stunden, von denen fünf Minuten in einem Video in den Sozialen Medien zu sehen sind.

Ein Einzelfall? Davon geht Jugendpsychiater Dr. med. Oliver Bilke-Hentsch im Interview mit shz.de nicht aus. Er spricht von einer „hohen Dunkelziffer“ und geht davon aus, dass mehr Jugendliche von Mobbing in Schule und Cyberspace betroffen sind.

Wir wollen deshalb heute von Ihnen wissen: Hat oder hatte auch Ihr Kind damit zu kämpfen? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

