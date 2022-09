Heikedine Körting Foto: Michael Ruff up-down up-down Umfrage des Tages Verdienstkreuz für Heikedine Körting: Hören Sie noch ihre Europa-Hörspiele mit den drei ??? und TKKG? Von shz.de | 14.09.2022, 06:38 Uhr

Heikedine Körting führte von Anfang an bis heute bei den Aufnahmen der beliebtesten deutschen Hörspiele Regie und übernahm damals auch die Castings der drei Fragezeichen. Das war noch in den 1970ern. Jetzt hat sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und wir wir möchten in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen: Hören Sie auch noch gerne Jugend-Hörspiele aus Körtings Produktion?