Es beginnt ganz harmlos: Das Display des Smartphones leuchtet auf, bei WhatsApp ist eine neue Nachricht eingegangen. Schnell ist die App geöffnet, wurde vorhin doch noch mit der Tochter und den Freundinnen aus dem Sportverein gechattet. Doch was auf den ersten Blick ganz alltäglich wirkt, kann schnell zum teuren Ärgernis werden.

Seniorin aus Büdelsdorf verlor mehr als 4000 Euro

Immer wieder nutzen auch in Schleswig-Holstein Betrüger die beliebte App, um an das Geld der Bürger zu kommen. So zum Beispiel auch bei Ingrid Haß aus Büdelsdorf, die dabei kürzlich mehr als 4000 Euro verloren hat.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel Büdelsdorf: Whats-App-Betrug Ingrid Haß verlor 4000 Euro und ärgert sich über die Postbank

Wir wollen bei unserer Umfrage des Tages deshalb von Ihnen wissen, ob Sie Angst davor haben, ebenfalls auf die Betrugsmasche hereinzufallen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.