Eben waren wir noch auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen im Freibad, am nächsten Tag überlegen wir, ob wir nicht doch lieber schon mal die etwas dickere Jacke anziehen. Dieser Sommer ist geprägt von Temperatursprüngen zwischen 30 und 15 Grad und das innerhalb von wenigen Stunden. Nervig für das Sommerfeeling und anstrengend für den Körper.

Es fühlt sich an, als könnte der Sommer nur Vollgas – oder eben Herbst. Auch wenn wir daran nichts ändern können, möchten wir von Ihnen wissen: Sind Sie genervt vom Sommer oder ist das eben so hinzunehmen bei uns in Schleswig-Holstein?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage des Tages – auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.