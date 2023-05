In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Es ist Pfingsten – und die meisten Schleswig-Holsteiner haben frei. Doch wissen Sie eigentlich, was an diesen beiden Tagen gefeiert wird? Verraten Sie es uns bei unserer Umfrage des Tages. Stimmen Sie auch ohne Abo mit ab.

Die Auflösung gibt es übrigens gegen späten Dienstagnachmittag hier.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.