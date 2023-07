Es gab einmal eine Zeit, in der Lockdown, Maskenpflicht und Inzidenzwerte die Schlagzeilen bestimmten – auch auf shz.de. Doch was mit Blick auf den Kalender noch gar nicht so lange her ist, fühlt sich mitten in den Sommerferien 2023 sehr weit entfernt an. Vielerorts ist das Coronavirus in Vergessenheit geraten – an seine Stelle sind die Sommerferien, lange Strandspaziergänge und nahende Großveranstaltungen wie das Wacken Open Air getreten.

Im Gespräch mit shz.de geht Corona-Experte Prof. Dr. Helmut Fickenscher vom Kieler Institut für Infektionsmedizin davon aus, dass sich die Menschen inzwischen nicht mehr privat auf eine Infektion mit dem Virus testen. Er ist sich sicher: „Bei milden Verläufen wird dann von einer Erkältung ausgegangen.“

Wir wollen heute von Ihnen wissen, wie Sie mit dem Thema umgehen. Testen Sie sich bei Symptomen noch auf das Coronavirus? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.