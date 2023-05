Es ist wieder soweit: Männer in ganz Schleswig-Holstein schnappen sich heute Bollerwagen und gekühlte Bierkisten. Mit portablen Musikboxen und in bester Stimmung geht es am Vatertag auch im Norden auf große Tour mit den Jungs – oder?

Vor ein paar Tagen haben wir Sie bereits gefragt, wie Ihre Pläne für den Vatertag 2023 aussehen. Heute wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie sie wie geplant in die Tat umsetzen konnten. Feiern Sie den Tag mit Ihren Freunden? Oder ist Ihnen der christliche Feiertag vielleicht wichtiger? Verraten Sie es uns bei unserer Umfrage des Tages – wie immer ohne Abo!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.