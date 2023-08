Umfrage des Tages Weihnachtsgebäck im August: Naschen Sie bereits Spekulatius und Lebkuchen? Von shz.de | 22.08.2023, 06:00 Uhr Sie sind schon wieder da: Auch in Schleswig-Holstein kann man mancherorts schon wieder Spekulatius und Co. kaufen. Symbolfoto: agefotostock/imago-images up-down up-down

Lebkuchen, Weihnachtskekse und Co. mitten im August? In Schleswig-Holstein mancherorts überhaupt kein Problem. Verraten Sie uns in unserer Umfrage des Tages, was Sie davon halten.