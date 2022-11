Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind auch für die Schleswig-Holsteiner weiterhin deutlich spürbar. Neben steigenden Preisen an der Supermarktkasse und im Restaurant macht sich die Energiekrise vor allem bei der Stromabrechnung für den eigenen Haushalt bemerkbar – und kann für böse Überraschungen auf dem Konto sorgen.

Parallel dazu sind am Wochenende jedoch auch die Menschen in Norddeutschland in die Adventszeit gestartet. Für viele Weihnachtsfans gehören Lichterketten, leuchtende Schneekugeln und die funkelnde Rentier-Attrappe auf dem Carport einfach dazu.

Wir wollen heute deshalb von Ihnen wissen, ob Sie in Zeiten der Energiekrise auf auffällige Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Oder brauchen Sie gerade jetzt ein wenig Ablenkung und Behaglichkeit? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.