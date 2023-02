Ab 2035 ist Schluss mit neuen Benzin- und Diesel-Autos: Das EU-Parlament hat neuen Vorgaben zugestimmt, mit denen der CO2-Verbrauch EU-weit reduziert werden soll.

Bei Neuwagen stehen große Veränderungen an

Demnach sollen in der EU ab 2035 keine neuen Pkw mit Diesel- oder Benzin-Motor mehr zugelassen werden. Das EU-Parlament billigte am Dienstag, 14. Februar, in Straßburg die neuen CO2-Vorgaben, wonach in der EU ab dem Jahr 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die keine Treibhausgase ausstoßen. Parlament und EU-Länder hatten sich bereits im Oktober auf den Kompromiss verständigt.

