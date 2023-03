Dänemark schafft ab 2024 den Feiertag „store bededag“ ab, in erster Linie um die gestiegenen Militärausgaben zu finanzieren. Damit sollen Regierungsrechnungen zufolge etwa 400 Millionen Euro in die Staatskasse gespült werden. In der dänischen Bevölkerung ist die Entscheidung umstritten.

Das sagen Bürger in Flensburg bei einer Video-Umfrage zu dem Thema. Wäre es in Deutschland auch denkbar, einen Feiertag zu streichen, um die gestiegenen Militärausgaben zu finanzieren? Auf welchen Feiertag würden Sie am ehesten verzichten können? Stimmen Sie hier auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.