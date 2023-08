Sport bringt Menschen zusammen und soll vor allem Spaß machen. Insbesondere der Fußball kann sich über volle Stadien und treue Fans auf der ganzen Welt freuen.

Aber beim Fußball geht es auch oft ums Geld. Talentierte und begehrtere Spieler haben durch den Sport und Werbedeals Einkommen in Millionenhöhe.

Gigantische Ablösesummen im Fußball

Ablösesummen haben im Fußball in den vergangenen Jahren ebenfalls hohe Summen erreicht. So zahlte beispielsweise Real Madrid für Jude Bellingham 103 Millionen an Borussia Dortmund. Und für Harry Kane könnten aktuell auch mehr als 100 Millionen Euro Ablöse gezahlt werden.

Während der eine dieses Vorgehen völlig gelassen sieht, vergeht dem anderen vielleicht der Spaß am Fußball vor lauter „Dekadenz“. Wir wollen daher heute von Ihnen wissen, ob Ihnen diese Summen den Spaß am Sport verderben oder Ihnen egal sind. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.