Rund 24.400 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr in Schleswig-Holstein eingeschult. Ein aufregendes Ereignis für die Abc-Schützen – und ein teures Unterfangen für ihre Eltern. Schon im Jahr 2016 hat das Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel herausgefunden, dass eine Einschulung rund 1000 Euro pro Kind kostet. Heute schätzt Olaf Köller vom IPN diesen Betrag unter Berücksichtigung der Inflation auf 1335 Euro.

Um gesicherte Zahlen zu bekommen, müsste die Studie von 2016 neu aufgelegt werden. Das ist derzeit aber nicht geplant, sagt David Ermes aus dem Kieler Bildungsministerium.

Nun wollen wir von Ihnen wissen: Was sagen Sie zu den Zahlen? Können Sie die 1000 Euro bestätigen? Oder war die Einschulung Ihres Kindes deutlich günstiger? Haben Sie die Preise vielleicht schon vergessen? Oder haben Sie keine Kinder? Stimmen Sie ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.