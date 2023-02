Durch Fördergelder soll der Schwimmunterricht an Schulen gesichert werden. Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Finanzspritze in der Energiekrise Land Schleswig-Holstein gibt 4 Millionen Euro für Schwimmhallen Von Marc Nasner | 09.02.2023, 17:16 Uhr

Um den Schwimmunterricht an den Schulen in Schleswig-Holstein zu sichern, gibt das Land vier Millionen Euro Fördergelder an kommunale Schwimmbäder. Auch intelligente Heiztechnik wird gefördert.