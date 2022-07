Schleswig-Holstein hat als Land zwischen den Meeren hunderte Kilometer Küste und Strand zu bieten, dazu zahlreiche Badestellen und Spazierwege an Seen, Flüssen und Meerarmen. Viele dieser Gebiete sind über öffentliche Wege gut zugänglich. Doch zu bestimmten Abschnitten kommt man nur über private Wege oder Grundstücke. Sind diese klar eingezäunt oder durch eine Hecke abgetrennt, würde man Hausfriedensbruch begehen, sollte man dennoch das Gelände betreten.

Dass Touristen aber auch Einheimische sich an ein Betretungsverbot nicht immer halten, erleben nicht wenige Anwohner und Hausbesitzer in Schleswig-Holstein. Jüngstes Beispiel ist etwa der Fall der Familie Engel an der Schlei.

In anderen Ländern sind Privatgrundstücke nicht derart streng geschützt. In Dänemark etwa darf der öffentliche Zugang beispielsweise zu Stränden und Uferabschnitten nicht behindert werden. Insbesondere für Kurzaufenthalte. Dieser darf dann auch über privates Land erfolgen.

In Schweden, Norwegen oder Finnland geht man mit dem sogenannten Jedermannsrecht sogar noch weiter. Dieses beinhaltet allgemein gesprochen das Recht jedes Menschen, die Natur zu genießen und ihre Früchte zu nutzen, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen am jeweiligen Grund und Boden – vorausgesetzt der Natur und anderen Menschen entstehen kein Schaden, Störungen oder sonstige Nachteile.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute einmal nach der Stimmung im Land fragen: Braucht Deutschland auch ein Jedermannsrecht? Oder sollte zumindest der Durchgang über privaten Grund etwa zu öffentlichen Stränden immer erlaubt sein? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.