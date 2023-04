Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Überfall auf Geldtransport: Polizei fasst drei Verdächtige Von dpa | 26.04.2023, 13:29 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Mitarbeiter eines Geldtransports in Lübeck am 12. April sind drei Verdächtige in Hamburg gefasst worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weitere Einzelheiten sollen am späten Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Lübeck mitgeteilt werden.