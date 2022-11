Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein Überfall auf Bäckerei: Täter flieht ohne Beute Von dpa | 29.11.2022, 16:42 Uhr

Ein bewaffneter Mann hat eine Bäckereifiliale in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein überfallen und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Als ein Kunde den Laden betrat, floh der Mann ohne Beute. Bei dem Überfall am Donnerstag (24. November) sei niemand verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag weiter mit.