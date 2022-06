ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Lübeck Über tödliche Schüsse in Villa muss neu verhandelt werden Von dpa | 01.06.2022, 10:55 Uhr

Über die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa Ende 2020 muss das Lübecker Landgericht neu verhandeln. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Leipzig hat das Urteil auf Revision des Angeklagten aufgehoben, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Das Landgericht hatte den zum Zeitpunkt des Urteils 58 Jahre alten Hausbesitzer am 11. November wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.