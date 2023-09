Schleswig-Flensburg U-Haft wegen versuchten Mordes an Ex-Partnerin Von dpa | 06.09.2023, 15:02 Uhr Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Gegen einen 25 Jahre alten Mann, der in Schleswig versucht haben soll, seine Ex-Partnerin zu töten, ist Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Der Mann sei direkt nach der Verkündung am Dienstagnachmittag in U-Haft gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.