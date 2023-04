Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Trümmerteil schlägt nach Sprengung in Haus ein Von dpa | 06.04.2023, 11:24 Uhr

Nach der Sprengung von Teilen des alten Kohlekraftwerks in Kiel ist ein Trümmerteil in ein Wohnhaus eingeschlagen. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.