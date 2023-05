Zugausfall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Trotz Streikabsage Einschränkungen bei Bahnverkehr im Norden Von dpa | 14.05.2023, 14:39 Uhr

Trotz der Warnstreik-Absage wird es am Montag zu Einschränkungen im Zugverkehr in Schleswig-Holstein und Hamburg kommen. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntag an, dass deutschlandweit rund zwei Drittel der Fernzüge fahren sollen. Auch im Regionalverkehr gebe es noch Einschränkungen.