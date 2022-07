Glauben an die Zukunft der Schweinzucht: Hannes (l.) und Momme Bährs. FOTO: Kay Müller up-down up-down Landwirtschaft in SH im Wandel Trotz Krise: Diese Dithmarscher Schweinebauern geben nicht auf Von Kay Müller | 08.07.2022, 04:56 Uhr

Afrikanische Schweinepest, Corona und der Krieg in der Ukraine – die Zahl der Schweinebauern in Schleswig-Holstein nimmt rapide ab. Doch der Familienbetrieb von Torsten Bährs in Neufelderkoog blüht auf. Der Landwirt hat eine Million Euro in neue Ställe investiert. shz.de hat ihn besucht.