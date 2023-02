Rosenmontagsumzug in Marne Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down Brauchtum Trotz Kostensteigerung: Marne plant Rosenmontagsumzug Von dpa | 11.02.2023, 08:54 Uhr

2021 und 2022 fielen viele Rosenmontagsumzüge wegen Corona aus - auch der in Marne. Dieses Jahr treiben die gestiegenen Kosten vielen Karnevalisten Sorgenfalten in die Stirn und führen zum Teil zu Absagen. In Marne wird gefeiert - eine Sache fällt aber weg.