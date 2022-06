Eine Regionalbahn fährt am frühen Morgen in den Hauptbahnhof. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius S-Bahnlinie von SH nach Hamburg Trotz Klage: Vorarbeiten für S21 können beginnen Von dpa | 03.06.2022, 07:49 Uhr | Update vor 7 Std.

Jeden Tag pendeln Tausende Menschen aus Schleswig-Holstein zur Arbeit nach Hamburg. Wer die AKN-Züge von Kaltenkirchen nutzt, muss bislang in Eidelstedt umsteigen. In gut drei Jahren soll eine durchgehende S-Bahnlinie in Betrieb gehen.