Kostenlose Corona-Bürgertests für alle sowie PCR-Tests nach positivem Schnelltest-Ergebnis soll es ab Juli nicht mehr geben. FOTO: Hauke-Christian Dittrich/dpa Umfrage des Tages Steigende Inzidenzen, keine kostenlosen Tests – Ist das die richtige Corona-Strategie? Von shz.de | 15.06.2022, 06:34 Uhr

Die Corona-Infektionszahlen steigen aktuell in SH wieder rasant an. Wir sind scheinbar mitten in der Sommerwelle. Gleichzeitig sollen ab Juli die kostenlosen Test wegfallen. Was halten Sie davon?