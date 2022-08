Sonniges Wetter Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Sommer 2022 Trotz Hitzerekord Schleswig-Holstein kühlste Region Von dpa | 30.08.2022, 14:22 Uhr

Der Sommer 2022 hat auch in Schleswig-Holstein einige Rekorde aufgestellt. So sei mit 39,1 Grad Celsius am 20. Juli in Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Hitzerekord im nördlichsten Bundesland aufgestellt worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Im bundesweiten Vergleich war der Norden dennoch mit einer Durchschnittstemperatur von 17,5 Grad Celsius den Angaben zufolge die kühlste Region Deutschlands. Das vieljährige Mittel der Jahre 1961 bis 1990 lag nach Angaben des DWD in Schleswig-Holstein bei 15,8 Grad Celsius.