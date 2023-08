Wacken Open Air Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Wacken-Festival Trotz Anreisestopps: Weiter Hoffnung auf Festivalband Von dpa | 02.08.2023, 11:32 Uhr

Trotz des am Mittwoch verkündeten absoluten Anreisestopps hoffen einige Gäste noch, am Wacken-Festival teilnehmen zu können. Am Morgen und Vormittag liefen Angereiste zu Fuß zur Bandausgabe, wo der Eintritt zunächst auch noch gewährt wurde. Er habe in der Nacht auf Mittwoch schon im Zelt auf dem Festivalgelände geschlafen, berichtete ein Besucher aus Brunsbüttel: „Jetzt habe ich halt mitgekriegt, dass Einlassstopp ist und versuche natürlich, noch mein Bändchen zu bekommen.“ Ob das klappe, wisse er nicht, aber er versuche jetzt alles. Die Stimmung sei allerdings ein bisschen getrübt - „anders als die letzten Jahre, es ist anders, ganz anders“, sagte der Brunsbütteler.