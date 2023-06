Blumen im Sonnenschein Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Trockene und sonnige Wochenmitte im Norden erwartet Von dpa | 14.06.2023, 08:17 Uhr

Es bleibt trocken und sonnig in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Mittwoch seien im Norden nur wenige Wolkenfelder zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei bleibt es bei 21 Grad an der Ostseeküste und ansonsten mit bis zu 24 Grad sommerlich warm. Der Wind weht den Meteorologen zufolge tagsüber wie nachts schwach bis mäßig aus Nordost. In der Nacht sinken die Temperaturen auf elf bis sieben Grad und es kommt zu lockerer Bewölkung.