Kreis Stormarn Trittau: Bewohner nach Brand in Asylunterkunft in Haft Von dpa | 11.09.2023, 12:49 Uhr

Nach dem Brand in einer Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in Trittau (Kreis Stormarn) ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung gegen einen Bewohner. Gegen den 61-Jährigen erließ das Amtsgericht Lübeck bereits am Sonntag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war am Samstag festgenommen worden.