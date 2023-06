Elke Severin ist in Kiel-Mettenhof eine Institution. Foto: Michael Staudt up-down up-down Anlaufpunkt für alle im Stadtteil Warum der Kiosk in Kiel-Mettenhof die letzte Bastion im Viertel ist Von Marc Nasner | 24.06.2023, 15:30 Uhr

Rentnerin Elke Severin betreibt einen Kiosk in Kiel-Mettenhof. Die Bude ist Anlaufpunkt für Menschen aus dem ganzen Viertel. Auch, weil es in Mettenhof kaum noch Orte gibt, an denen man sich treffen kann.