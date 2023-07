Travemünder Woche Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Feste Travemünder Woche 2023 will an Zeiten vor Corona anknüpfen Von dpa | 18.07.2023, 14:56 Uhr

Endlich wieder eine Travemünder Woche ohne Corona-Beschränkungen: Am Freitag wird die zweitgrößte Segelsportveranstaltung Schleswig-Holsteins eröffnet. Zur Travemünder Woche 2023 werden nach Angaben der Veranstalter Athletinnen und Athleten aus 30 Nationen erwartet. Man habe die vergangenen zwei Jahre dazu genutzt, das Landprogramm neu zu strukturieren, sagte der Geschäftsführer der Travemünder Woche, Frank Schärffe, am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Neu sei in diesem Jahr unter anderem die Ausweitung des Festivalareals bis zum Fährvorplatz und auf die Halbinsel Priwall, sagte er.