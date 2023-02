Andacht für die Opfer des Messerangriffs Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Kriminalität Trauergottesdienst: Opfer des Messerangriffs in Regionalzug Von dpa | 05.02.2023, 03:32 Uhr

Zum Gedenken an die Opfer der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg haben die katholische und die evangelische Kirche für Sonntag (14.00 Uhr) zu einem ökumenischen Gottesdienst in Neumünster eingeladen. In der Stadt hatten die bei dem Verbrechen Getöteten - eine 17-Jährige und ein 19 Jahre alter junger Mann - die Berufsschule besucht.